Video muestra cómo colegio de Barranquilla fue blanco de pandillas juveniles

Con enormes piedras, causaron graves destrozos en el colegio. Los techos de los salones quedaron destruidos. Por esta razón se suspendieron las clases.

María Camacho, personera del colegio afectado, dijo:" Los salones de abajo quedaron que no sirven para nada. El techo está destruido totalmente, en realidad así no podemos continuar con las clases".

Ante la situación, las directivas del colegio pidieron a las autoridades vigilancia permanente para la institución.

Bertha Rocha, rectora del colegio afectado, aseguró que "se está solicitando el acompañamiento de las autoridades para que miren los momentos de entrada y salida de los estudiantes".

El caso ya está en manos de la Policía de Infancia.

Las autoridades hicieron un llamado a la tolerancia y enfatizaron que los problemas no hay que solucionarlos mediante este tipo de conductas sino bajo la comunicación y el diálogo.