Video revela momento en que fiscal de la JEP estaría recibiendo dinero para incidir en caso Santrich

En las imágenes, proporcionadas por la Fiscalía, se ve a Carlos Julián Bermeo tomando un paquete que guarda rápidamente bajo el brazo.

El ente investigador señaló que este pago de 40.000 dólares en un hotel de Bogotá comprometió a otras cuatro personas, incluido el exsenador Luis Alberto Gil. También habrían participado Luis Orlando Villamizar, Yamid Prieto y Ana Cristina Solarte.



#ATENCIÓN Momento en el que se realiza la entrega de los 40.000 dólares al fiscal de la #JEP, Carlos J. Bermeo, en un hotel del norte de #Bogotá pic.twitter.com/q7Z6DT7pIx — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 2, 2019