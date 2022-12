Video revela momento en que taxista arrolló a actor

Con estas imágenes, la familia del joven dice que se prueba la imprudencia del taxista.

“Se puede observar un exceso de velocidad por la forma del impacto cómo cae el cuerpo; una imprudencia por parte del conductor”, denuncia Ana María Salazar, abogada de la familia de la víctima.

El taxista aseguró en su momento que la imprudencia fue del joven, pues, según él, cruzó sin ver.

Salazar insiste en que “es una vía donde la velocidad máxima permitida es de 30 kilómetros. Es una zona residencial. Andrés ya iba en el tercer carril, terminando de cruzar la calle 50 para dirigirse hacia su casa cuando es impactado por el vehículo. Debe tenerse en cuenta que en el impacto no hay frenado, no hay arrastre”.

La víctima, un actor de 19 años, lleva casi tres meses luchando por su vida. Según la familia, a su grave estado de salud se suma la supuesta demora de la EPS para cada trámite.

Cuestionan, además, que la Fiscalía espere que el joven, quien aún permanece hospitalizado y con pronóstico reservado, sea el que interponga la denuncia. El ente investigativo –dice la familia- sigue el proceso, pero amenaza con archivarlo, si la víctima no se hace presente.