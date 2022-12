Videochat: David Vásquez, conozca la historia de un emprendedor exitoso

Muchas veces pensamos en iniciar nuestro propio camino como empresarios independientes motivados por distintas razones; lo complicado y tedioso de conseguir empleo, tener que trabajar por un mal salario, cumplir un horario, acatar órdenes, entre otras cosas. Pero no sabemos por dónde empezar o cómo hacer que funcione.

David Vásquez, empresario, diseñador floral y productor de eventos es un ejemplo de que sí se puede y que la edad o los títulos no son determinantes para alcanzar el éxito. Su empresa, dedicada al diseño y producción de eventos sociales y empresariales, sobresale por su creatividad, buen gusto y exclusividad.

Él no solo contará su historia, también permitirá aclarar dudas, hará recomendaciones basadas en su trayectoria y todo lo que usted quiera conocer al momento de aventurarse en la interesante travesía de crear empresa.

La invitación es para que este martes después de las 4:30 p.m. se conecte con nosotros e interactúe utilizando la etiqueta #FórmulaparaelÉxito.