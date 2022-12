Videochat: todo lo que debe saber sobre accidentes y enfermedades laborales

El especialista en temas laborales Iván Daniel Jaramillo, doctor en Derecho Laboral, de la Universidad de Castilla, España, habló sobre las diferentes responsabilidades, tanto del empleador como el empleado en casos de enfermedades laborales o accidentes.

Se entiende como accidente de trabajo como cualquier siniestro que ocurra como causa o en ocasión del trabajo. La enfermedad laboral se entiende como cualquier patología consecuencia directa del desarrollo de tareas propias de un oficio o trabajo.

Publicidad

Lo primero que Jaramillo aclara es que todos los trabajadores tienen derecho a exigir sus derechos laborales y que hay varias instancias del Estado para poder facilitar el acceso a la justicia.

En el caso de los trabajadores formales, que tienen un contrato, deberán estar afiliados a una ARL y esto les garantizará la correspondiente indemnización en el caso de un accidente o enfermedad derivada de su trabajo. Que una persona no esté vinculada legalmente, o que tenga un contrato firmado, no implica que el empleador no tenga que responder por las eventualidades. Todo lo contrario, deberá responder por todas las eventualidades que se presenten durante el contrato de palabra.

El experto recalca que lo más importante es la prevención y que para esto las empresas deben implementar programas de salud ocupacional y de socialización de programas de seguridad en el área de trabajo y que es responsabilidad del trabajador seguir las indicaciones dadas y cumplir con los parámetros.

Esto en el escenario ideal, pero hay que mencionar que muchas empresas están cayendo en negligencias que pueden resultar muy perjudiciales para sus empleados. En estos casos, la ley es más severa, argumenta Jaramillo.

Publicidad

A continuacion, un link al que puede acceder para hacer denuncias anónimas para que el Ministerio de Trabajo revise determinadas situaciones que se estén presentando en su lugar de trabajo. Sin embargo, recuerde que el hecho de pedir garantías para su seguridad o bienestar laboral no puede ser causa de represalias o despido. Eso es ilegal.

http://www.mintrabajo.gov.co/colabora

Publicidad

Para consultar este y otros temas relacionados con los accidentes laborales reviva y comparta el videochat completo sobre #DesamparoLaboral.

Reviva aquí el programa completo de Séptimo Día: