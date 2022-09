Vientres de alquiler: Corte Constitucional pide regular este método

Cada vez más hay mujeres solas, hombres solos, parejas del mismo sexo y parejas que no pueden tener hijos que deciden acudir a la figura de vientres de alquiler. El tema es de tal importancia que la Corte Constitucional le acaba de hacer un fuerte llamado al Congreso para que legisle sobre la materia y también exhortó al Gobierno para que en seis meses regule el tema, decisión que fue celebrada por el sector médico.

“Esta orfandad jurisprudencial o jurídica en cuanto a que no tenemos leyes que regulen el proceso, en este caso específico, de la maternidad por subrogación, pero tampoco la reproducción asistida, que es una necesidad sentida”, manifestó Ricardo Rueda, experto en fertilidad.

La Corte Constitucional pidió regular el alquiler de vientres, ya que un hombre solo que acudió a este método luego pidió la licencia de maternidad, la cual le fue negada, pero el alto tribunal se la concedió. ¿Cómo está operando esta figura en Colombia?

“No hay ley que la prohíba, no hay ley que la avale, no hay ley que la regule, no hay ley que la permite. Estamos completamente huérfanos en este sentido”, subrayó Rueda.

Para los expertos es importante la regulación para controlar incluso cuántas veces la mujer puede prestar su vientre.

“La ciencia nos informa que máximo tres veces debe ser una gestante por sustitución, más de tres veces conllevaría unos riesgos mucho más altos en lo que tiene que ver con el aspecto biológico y físico”, señaló Angélica Bernal, experta en bioética de la Universidad Javeriana.

Pero, para otros sectores, la determinación de la Corte Constitucional es abiertamente inconveniente.

“Al final se pregunta uno si esto de la maternidad por alquiler es realmente un acto altruista y que la Corte Constitucional le exija al Congreso de la República que legisle es nuevamente una intromisión en el ámbito legislativo por parte de nuestros jueces, altamente ideologizados", manifestó Juan Camilo Ramírez, abogado provida.



La Corte Constitucional señala que la falta de regulación está produciendo actos de desigualdad ante el reconocimiento a los derechos de formar una familia y al de los menores nacidos.