Vigilante héroe: en su primer día de trabajo salvó a niño que cayó de quinto piso

Daniel Tejeros, un vigilante que estaba en su primer día de trabajo, le salvó la vida a un niño de 4 años que cayó de un quinto piso.

“Estaba haciendo la ronda cuando escucho que gritan mamá, me asomo y veo a un niño en un balcón de un quinto piso. En el momento el niño se desliza, queda colgando”, narró Tejeros.

El menor quedó durante cinco minutos suspendido y pese a los esfuerzos por tocar en el apartamento, nadie respondió.

“Cuando vi que el niño no aguantaba más me paré debajo de él. Se soltó, puse los pies y me cayó en la pierna y gracias a Dios no le pasó nada”, agregó.

A “cosas de Dios”, atribuyó Tejeros el providencial salvamento.