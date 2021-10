Villa del Rosario conmemora que hace 200 años Colombia nació como república

En una iglesia de Villa del Rosario, Norte de Santander, nació la república.

“Según lo decidieron los señores que estaban en el Congreso de Angostura en 1819, Villa del Rosario tenía que ser la sede porque era el lugar mejor posicionado”, indicó Susana Quintero, directora del Museo general Santander.

"Si agarramos un mapa vemos que es un poco al centro de ese país que estaba naciendo, estaba más o menos igual de distante de Bogotá y de Caracas; de Quito, un poco más complicado, pero sí era el centro de esa gran república”, añade la experta.

Cinco meses de sesiones y el trabajo incansable de 57 diputados dieron luz a la Constitución de 1821. Fue una carta magna liberal en la que se consagró la soberanía, la libertad de expresión y opinión -verdaderos avances para la época- y que, además, pone en el mapa a esta naciente república, compuesta por las provincias que hoy conocemos como Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador.

“Se dio, primero, la división de poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, esa es una idea de Montesquieu y la Revolución Francesa totalmente”, explica Luis Fernando Niño, presidente del Bicentenario.

“Lo segundo fue el reconocimiento como país a nivel internacional, la creación de una Cancillería; tercero, el tema de comenzar a pensar en la libertad de vientres en un camino que evitara la tortura de los esclavos. Y cuarto, que me parece vital, el pensamiento de la instrucción pública: la educación”, añadió Niño.

En los pasillos y jardines de ese lugar de villa del Rosario se respira historia. Allí está la casa del general Francisco de Paula Santander, héroe de la independencia nombrado vicepresidente en 1821, pero quien ejerció como presidente tras la partida de Simón Bolívar a las guerras del sur.

Muy cerca de allí hay otros hitos, vestigios de lo que fue este epicentro neurálgico de la historia, muchos reconstruidos tras el terremoto de 1875.

“A 800 metros está La Bagatela, que fue el primer palacio de gobierno (…) está lo que conocemos actualmente con el centro histórico, que era la iglesia de Villa del Rosario, una iglesia enorme construida con recursos ganados con la exportación cacaoteras, en donde se reunió el Congreso en 1821”, explica Susana Quintero.

Las batallas le dieron a la república el territorio, pero lo que se configuró en la iglesia donde se reunieron los diputados a crear la Constitución fue una república soberana.

En este lugar está inscrito el nacimiento de Colombia.

Fue un duro sueño que duró poco. Hasta la Convención de Ocaña de 1828.

“Dura poco, creo que por tres razones importantes: primero, es un país naciente; entonces estamos probando qué régimen podemos aplicar, si presidencialista, federalista... estamos en un ensayo y error. Un segundo tema son las personalidades marcadas de quienes están gobernando. Pero hay una tercera razón geográfica y es que no había WhatsApp, no había Facebook, no había Instagram, entonces mantener un territorio tan vasto hasta el día de hoy ha sido muy difícil. Un mensaje de Bolívar tardaba un mes y medio en llegar”, indica el director del Bicentenario.

Este miércoles Villa del Rosario, Cúcuta y Norte de Santander recuerdan la grandeza de su historia, una que es indivisible de su vecina, Venezuela, hoy tan cerca y tan lejos.