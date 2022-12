Villa Ilusión, el destino de los colombianos que lo perdieron todo en Venezuela

Viviana llegó con sus cinco pequeños y su marido a Villa Ilusión huyendo de la pobreza. Hace seis meses abandonó Venezuela, en donde dejo lo poco que tenía, porque ya no había con qué alimentar a sus muchachitos.

Las cosas, infortunadamente, no han mejorado. En medio de plásticos y latas, en una loma a las afueras de Cúcuta, Viviana y su marido acomodaron dos camas y una cuna para que sus cinco niños puedan dormir, mientras ellos se turnan los días para conseguir con que alimentarlos. Cuando les va bien logran 30 mil pesos, pero hay días que pasan en cero.

A Villa Ilusión no hay día en que no lleguen colombianos que regresan de Venezuela. Allí, como en todo cordón de pobreza de las grandes ciudades, la calidad de vida no existe.

Hasta el lugar ha llegado la Cruz Roja colombiana para ayudarles, entre otras cosas, a tratar el agua que consumen, ya que, por ejemplo, los casos de dengue se han disparado y los más afectados son los niños.

A Villa Ilusión están llegando los colombianos que lo han perdido todo en Venezuela. Vuelven a su país en busca de oportunidades para poder vivir dignamente. Lo grave es que estas personas sienten que para ellos, después de que se cerrara la frontera hace un año, se acabó el tiempo. Hoy, sus familias están más pobres y las manos que les tienden ayuda son muy pocas.