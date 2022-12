Villancicos de Navidad: 10 canciones para amenizar las fiestas decembrinas

La Novena de Aguinaldos es un espacio para que las familias presenten sus plegarias y compartan alimentos y lecturas en torno al nacimiento de Jesús. En esta celebración no pueden faltar los villancicos de Navidad, por tal razón le compartimos las letras y melodías de estas icónicas canciones.



Los 10 villancicos de Navidad que no puedan faltar en las novenas

1. Tutaina

Los pastores de Belen

Vienen a adorar al niño

La virgen y San Jose

Los reciben con cariño.

/Tutaina tuturuma

Tutaina tuturumaina

Tutaina tuturuma, turuma

Tutaina tuturumaina/

Tres reyes vienen también

Con incienso, mirra y oro

A ofrendar a Dios su bien

Con el más grande tesoro.

2. Burrito sabanero

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén.

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén.

El lucerito mañanero ilumina mi sendero

El lucerito mañanero ilumina mi sendero.

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén.

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando.

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén

Si me ven, si me ven

Voy camino de Belén.

Tuki tuki tuki tuki

Tuki tuki tuki ta

Apúrate, mi burrito

Que ya vamos a llegar.

Tuki tuki tuki tuki

Tuki tuki tuki ta

Apúrate mi burrito

Vamos a ver a Jesús.

3. A la nanita nana

/A la nanita nana, nanita ella, nanita ella

Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea/

Fuentecita que corre clara y sonora

Ruiseñor que en la selva, cantando y llora

Calla mientras la cuna, se balancea

A la nanita nana, nanita ella.

4. Campana sobre campana

Campana sobre campana

Y sobre campana una

Asómate a la ventana

Verás el niño en la cuna.

/Belén, campanas de Belén

Que los ángeles tocan

¿Qué nuevas me traéis?/

Recogido tu rebaño

¿A dónde vas, pastorcito?

Voy a llevar al portal

Requesón, manteca y vino.

Belén, campanas de Belén

Que los ángeles tocan

¿Qué nuevas me traéis?

Campana sobre campana

Y sobre campana dos

Asómate a la ventana

Porque está naciendo Dios.

Belén, campanas de Belén

Que los ángeles tocan

¿Qué nuevas me traéis?

Caminando a medianoche

¿Dónde caminas, pastor?

Le llevo al niño que nace

Como Dios mi corazón.

Belén, campanas de Belén

Que los ángeles tocan

¿Qué nuevas me traéis?

5. Anton tiruliru liru

Antón Tiruliru liru

Antón Tiruliru-rá

Antón Tiruliru liru

Antón Tiruliru-rá.

Jesús al pesebre vamos a adorar

Jesús al pesebre vamos a adorar.

Duérmete niño chiquito

Que la noche viene ya

Cierra pronto tus ojitos

Que el viento te arrullará.

6. El tamborilero

El camino que lleva a Belén

Baja hasta el valle que la nieve cubrió

Los pastorcillos quieren ver a su rey

Le traen regalos en su humilde zurrón

Ropoponpon, ropoponpon.

Ha nacido en un portal de Belén

El niño Dios

Yo quisiera poner a tus pies

Algún presente que te agrade, Señor

Más tú ya sabes que soy pobre también

Y no poseo más que un viejo tambor

Ropoponpon, ropoponponpon.

En tu honor, frente al portal, tocaré

Con mi tambor

El camino que lleva a Belén

Yo voy marcando con mi viejo tambor

Nada mejor hay que te pueda ofrecer

Su ronco acento es canto de amor

Ropoponpon, ropoponpon.

Cuando Dios me vio tocando ante Él

Me sonrió, me sonrió.

7. Noche de paz

Noche de paz, noche de amor

Todo duerme en derredor

Entre los astros que esparcen su luz

Brilla anunciando al niñito Jesús

Brilla la estrella de paz

Brilla la estrella de paz.

Noche de paz, noche de amor

Jesús nace en un portal

Llene la tierra la paz del Señor

Llene las almas la gracia de Dios

Porque nació el redentor

Porque nació el redentor.

Noche de paz, noche de amor

Todo canta en derredor

Clara se escucha la voz celestial

Llamando al hombre al pobre portal

Dios nos ofrece su amor

Dios nos ofrece su amor.

8. Mamá, ¿dónde están los juguetes?

Mamá, ¿dónde están los juguetes?

Mamá, el Niño no los trajo

¿Será que no vio tu cartita

Que pusiste en la noche

Sobre tus chancletitas?

Mamá, hoy me siento muy triste

Mamá, ¿el Niño no me quiere?

¿Será que tú hiciste algo malo

Y el Niñito lo supo?

Por eso no los trajo.

Mi amor, ya no te sientas triste

Mi amor, si a tu lado me tienes

/Y así, esperaremos juntos

Rezaremos al cielo

Hasta el año que viene/

9. Vamos, vamos, pastorcitos

Vamos, vamos, vamos, vamos, pastorcitos

Vamos, vamos, vamos a Belén

Y veremos todos al Dios del amor

Con el perfume del alma

Y los homenajes de la adoración.

En el portal de Belén

Hay estrellas, Sol y Luna

La Virgen y San José

La Virgen y San José

Y el niño Dios en la cuna.

Entre tanto San José

Lo acaricia en sus brazos

Y la Virgen María y la Virgen María

Lo acaricia en su regazo.

Pastorcitos gran noticia

Gratas nuevas voy a dar

Y tres reyes del oriente

Y tres reyes del oriente

Se dirigen al portal.

10. Feliz Navidad

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Feliz Navidad

próspero año y felicidad.

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Feliz Navidad

próspero año y felicidad.