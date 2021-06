Villavicencio ya no tiene UCI disponibles y está “pasando por un momento crítico”

En Villavicencio no hay ni una sola unidad de cuidados intensivos disponible. Las clínicas y hospitales no dan abasto con la alta demanda de pacientes que requieren intervención especial.

“Estamos pasando por un momento crítico, tenemos el 100% de ocupación. La oferta en la ciudad de las 190 camas UCI, y, de acuerdo a lo que el CRUE nos reporta, en este momento está la ocupación al 100% en cama UCI COVID y no COVID polivalente”, dijo Tanya Lucero Cortés, secretario de Salud de Villavicencio.

Por primera vez, en la ciudad hay más de 30 pacientes esperando una unidad de cuidados intensivos. Pero no solo las UCI en el Meta están a reventar, hay pacientes, como Luis Antonio Caro, que llevan horas buscando una camilla para tratar su enfermedad en hospitalización.

“Estoy aquí esperando que me den una cama porque me toca hospitalizarme. Por ley, tengo un tratamiento que hacerme y no se puede porque esto está a reventar, esto está el 100% del COVID-19 y pues aquí toca hasta que San Juan Agache el dedo”, aseguró Luis.

Los pacientes mayores de 50 años son los más afectados por el coronavirus, por eso piden a esta población asistir a las jornadas de vacunación. Un total de 593 nuevos casos de COVID-19 se reportaron el martes 1 de junio en el Meta, que ya acumula un 53.632 desde el inicio de la pandemia.