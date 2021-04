Violencia e indisciplina: unos 300 policías heridos durante controles en la pandemia

Muy preocupadas están las autoridades ante las violentas reacciones que han tenido los ciudadanos contra los policías que intentan hacer cumplir las medidas de bioseguridad durante la pandemia. Hechos como estos dejan cerca de 300 uniformados heridos.

Uno de los casos más recientes se registró el pasado fin de semana en Medellín. Allí los patrulleros llegaron a atender una riña entre tres ciudadanos en pleno toque de queda.

Pero la intervención de los policías no les gustó a los que con machete trataban de arreglar una disputa, entonces se fueron a golpes contra los agentes.

En este caso varios policías quedaron lesionados, una situación muy similar que también se ha presentado en Bogotá y Soacha. Uno de los policías afectados contó su historia.

“Íbamos patrullando y observamos como a 40 personas que estaban en pelea, era una pelea bastante grande cuando fue la asonada. Llegamos a mediar, a parar una riña para que no hubiera lesionados o en el peor de los casos muertos”, relató Víctor Alfonso Monroy Calderón, patrullero de la Policía.

Durante la riña uno de los ciudadanos sacó su revólver e hirió al uniformado.

“Lo que hace es accionar el arma y yo alcanzo a esquivar y me la coloca en la mano, ya después mire cómo me quedó la mano porque me quedó supermal”, contó el uniformado.

Una situación que también afectó a su familia.

“Lo que nos preocupa como Policía Nacional es que muchas de estas agresiones se han dado controlando las medidas de bioseguridad, evitando las aglomeraciones, atendiendo lo que hoy se ha denominado las fiestas clandestinas, pidiéndole a la comunidad buen comportamiento”, indicó el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía.

Un mal comportamiento durante el año de pandemia que deja hasta hoy 2.537.228 colombianos sancionados, una cifra equivalente al 94 por ciento del total de colombianos contagiados con el COVID-19.

La Policía también reveló el top de las medidas que más infringen los indisciplinados:

El aislamiento obligatorio con 912.357 comparendos.

El no uso de tapabocas con 175.914.

Las restricciones a la movilidad con 59.608.

Los jóvenes entre 19 y 29 años han sido los más sancionados con 667.254 comparendos.