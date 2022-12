“Violencia pone en riesgo proceso. Señores de las FARC, están advertidos”: Santos

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, advirtió este jueves a las FARC, en el discurso de su segunda investidura, que los actos violentos como los registrados en las últimas semanas son "inaceptables" y ponen el riesgo el proceso de paz que se lleva a cabo en Cuba.

"Señores de las FARC: ¡están advertidos!", sentenció Santos en su discurso, en el que dijo que no se entiende que mientras en La Habana se habla de paz, en Colombia las FARC cometan actos terroristas.

"Y quiero aquí hacer una advertencia: los hechos de violencia de las últimas semanas son una contradicción inaceptable, y ponen en riesgo el mismo proceso", enfatizó el jefe de Estado.

En las últimas semanas la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desató una escalada terrorista contra la infraestructura energética, el medio ambiente, las Fuerzas Militares y de Policía, que perdieron a varios de sus miembros en esa acciones que también se cobraron la vida de civiles.

El presidente agregó que nadie entiende que las FARC "sigan causando víctimas civiles, incluyendo niños, como ocurrió en Miranda", en el departamento del Cauca (suroeste) en donde una niña de solo dos años murió al ser alcanzada su vivienda por explosivos lanzados por guerrilleros contra una base militar .

"La paciencia de los colombianos y de la comunidad internacional no es infinita", expresó el mandatario, quien reclamó a las FARC "actos de paz. Eso es lo que Colombia pide hoy".

Santos advirtió también a la guerrilla que "la guerra sigue mientras no se llegue a un acuerdo" en La Habana, pero pidió que saquen de sus acciones violentas a las mujeres y a los civiles y que no ataquen la infraestructura del país.

"¡No dinamiten las vías de los campesinos! ¡No más pueblos sin luz o sin agua! ¡No más petróleo contaminando nuestros ríos!", afirmó el presidente.

Paz, equidad y educación

Santos hizo este jueves un llamamiento a la unidad de sus compatriotas en torno a la construcción de un nuevo país en paz, con equidad y educado, en el discurso inaugural de su segundo mandato.

"Creo firmemente que Colombia debe trazarse una meta en la que todos nos podamos comprometer: ser en el 2025 un país en paz total, un país con equidad y el más educado de América Latina", manifestó el presidente en su intervención ante unos 2.000 invitados especiales que acudieron a su investidura en Bogotá.

Para construir un nuevo país sobre esos "tres pilares", Santos propuso a los colombianos "que caminemos juntos, que trabajemos juntos por lo que nunca nos habíamos imaginado como país".

"Ha llegado la hora no sólo de avanzar en las metas inmediatas sino de que pensemos y nos repensemos como nación, ha llegado la hora de repensar el contrato social que hemos heredado y las instituciones y políticas que nos han regido, ha llegado la hora de subir la vara, de ser más ambiciosos en nuestros sueños", manifestó el presidente.

Según el jefe de Estado, "Colombia transita hoy un camino de esperanza, un camino hacia la paz y la seguridad social, un camino que la destaca entre las naciones del mundo".

"Es nuestra hora y vamos a aprovecharla, nos cansamos de pensar en pequeño, de creer que estamos condenados a pensar en pequeño, a la violencia, al atraso, a la falta de oportunidades porque no es así", enfatizó.

El presidente aseguró que el periodo de Gobierno 2014-2018 que hoy se inicia no es suyo, ni de los partidos que lo apoyaron, ni de los casi ocho millones de ciudadanos que votaron por él el pasado 15 de junio, cuando fue reelegido, sino que "es de todos, absolutamente todos los colombianos".

Juramento

Juan Manuel Santos fue investido este jueves por segunda vez como jefe de Estado para el periodo constitucional 2014-2018 en un acto celebrado al aire libre en el Patio Núñez, situado entre el Capitolio y la Casa de Nariño, sede presidencial. < >

Ante unos 2.000 invitados, entre ellos el rey Juan Carlos de Borbón y más de una decena de jefes de Estado, Santos hizo el juramento frente al presidente del Congreso, senador José David Name.

"Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia", dijo el mandatario, y enseguida recibió la banda presidencial de manos de Name.

Tras la imposición de la banda presidencial, las Fuerzas Militares dispararon una salva de 21 cañonazos en simultánea en los alrededores del Patio Núñez y en el Puente de Boyacá, escenario de la histórica batalla en la que Colombia selló su independencia de España el 7 de agosto de 1819.

A continuación, Santos tomó el juramento a su nuevo vicepresidente, el abogado Germán Vargas Lleras. < >

Durante la ceremonia de posesión, a la que no asistió el senador y expresidente Álvaro Uribe ni los miembros del Centro Democrático, así como tampoco el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro , se presentó el nuevo video oficial del Himno Nacional de la República de Colombia. < >