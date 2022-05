Violento ataque a niña de 11 años quedó grabado en video: mamá no la volverá a enviar al colegio

El violento ataque a niña de 11 años en Ibagué fue grabado, al parecer, como parte de un plan que las agresoras organizaron para someter a su compañera. La pequeña le relató a su mamá lo que había sufrido, pero solo hasta que otra madre de familia le mostró el video que circulaba en redes fue consciente de la brutalidad del ataaue.

“Cuando yo vi el video a mí se me cayó el mundo encima. (Lo hicieron) solo por diversión, porque las niñas querían pelear. Entonces no, no es justo”, manifestó la acudiente de la menor afectada.

Para ella, lo que más la indigna es la indolencia del colegio, porque la niña dice que tan pronto fue agredida informó a un docente y este no le creyó.

Por la situación, tomó una drástica decisión por miedo: “Desde hoy ya no la envío ni la pienso enviar más porque es un peligro, la niña no está bien. A mí del colegio en ningún momento me llamaron cuando la agredieron”.

El secretario de Educación de Ibagué, Juan Manuel Rodríguez, se manifestó ante el hecho y afirmó que se “ha iniciado el procedimiento disciplinario por parte del rector del colegio de la institución, con apoyo de los coordinadores, precisamente para establecer cuáles serán las acciones que conforme al manual de convivencia se establezcan para estas menores”.

La mamá de la niña agredida en Ibagué, además de justicia, pide que le den cupo en otro colegio. Mientras tanto, la Secretaría de Salud iniciará apoyo psicológico a la víctima.