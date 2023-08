¿Visita del presidente a su hijo Nicolás Petro fue legal?

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro visitó a su hijo Nicolás Petro en Barranquilla: ¿es legal o el jefe de Estado tenía algún impedimento ante la investigación que se le adelanta a su primogénito? Hablamos con expertos.



El debate sobre si el presidente Gustavo Petro podía o no visitar a su hijo surge de las restricciones que impuso el juez 74 de garantías cuando definía la medida de aseguramiento que se le iba a imponer a Nicolás Petro.

En su momento, el juez fue enfático en señalar que, aunque el hijo mayor del presidente quedaba en libertad, no podría salir de Colombia ni de Barranquilla y que tampoco podría tener contacto con algunos de los implicados en el proceso.

“A usted le queda terminantemente prohibido interactuar, señor Petro Burgos, escúcheme muy bien, con cada una de las personas de las cuales le dieron recursos de procedencia ilícita y con cualquiera otra de las personas que a lo largo de esta investigación guardan relación con estos hechos que se investigan, a no ser que los mismos sean por conducto de su apoderado”, dijo el juez en la audiencia.

Sim embargo, pese a esa polémica, los expertos consideran que no hay ningún tipo de restricción ni para Nicolás Petro ni para el presidente Gustavo Petro con este tipo de visitas, ya que, en primer lugar, existe el vínculo parentofilial y, además, la Fiscalía no tiene competencia en un caso eventual de una investigación contra el jefe de Estado.



“Quedó en libertad y debe cumplir unos compromisos. ¿Esos compromisos cuáles fueron? Prohibición de salir del país, prohibición de salir de Barranquilla y prohibición de acercarse a determinadas personas y en esas determinadas personas, por supuesto el juez no conocía el contenido de una eventual matriz, pero lo que sí debe quedar claro es que no está incluido el presidente de la República por una razón sencilla, porque la Fiscalía no tiene competencia para investigar a un aforado constitucional, como es un presidente de la República”, explica el abogado penalista Marlon Díaz.

De otro lado, ha trascendido que continúa la colaboración de Nicolás Petro con la Fiscalía y que incluso esta semana se llevarán a cabo importantes diligencias en donde se entregarán más pruebas y documentos en el marco de la colaboración que se inició con el ente investigador.