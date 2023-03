Visitas que enredan a Nicolás y Juan Fernando Petro: ¿dónde y a quiénes fueron?

Los rumores sobre presuntos contactos, y luego supuestos sobornos, de narcos al hijo y un hermano del presidente Gustavo Petro comenzaron durante la campaña presidencial cuando presos de la cárcel La Picota hablaron de supuestos ofrecimientos jurídicos que Juan Fernando Petro les habría hecho en visitas al penal.

Desde hace meses suenan rumores que señalan a Nicolás Petro, hijo del presidente, y a Juan Fernando Petro, hermano del mandatario, de recibir millonarias cifras de narcotraficantes presos a cambio de que los ayudaran a entrar en el proceso de paz total.

Esos rumores fueron los que llevaron al presidente Gustavo Petro a emitir el comunicado en el que le pide al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, que investigue y determine responsabilidades.

“Le pido al fiscal general de la nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades”, recalcó el jefe de Estado.

En el comunicado, el presidente dice que espera que tanto su hijo como su hermano demuestren su inocencia y asegura que respetará las conclusiones a las que llegue la justicia.

"Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia, pero respetaré las conclusiones a que llegue la justicia", sentenció.

¿Cuál es el antecedente del escándalo que golpea al hijo y al hermano de Gustavo Petro?

El antecedente de este escándalo se remonta al 4 de abril de 2022, cuando, en plena campaña presidencial, Noticias Caracol reveló un video en el que se observa a Juan Fernando Petro, hermano del presidente, entrando a la cárcel La Picota , lugar en el que se reunió con condenados por corrupción, narcotraficantes y paramilitares.

Los internos consultados aseguran que el hermano del candidato habría hablado de una reforma a la justicia que incluiría una rebaja de penas para los corruptos y la supuesta eliminación de los jueces de ejecución de penas

En ese momento, varios reclusos que hablaron con Noticias Caracol revelaron que el hermano del presidente les hizo promesas a cambio de favores políticos.

Que votaran por ellos, que si Petro ganaba se compromete con lo que le dije de la reforma a la justicia y lo de los jueces de penas

Juan Fernando Petro dijo en su momento que sus ingresos a la cárcel se dieron por razones de su trabajo con reclusos y que el presidente no sabía. Y el propio mandatario se pronunció así sobre esas visitas de su hermano a la cárcel La Picota:

En mi programa de gobierno no se contempla una reforma a la justicia basada en rebaja de penas para nadie. Mi hermano Juan Fernando no hace parte de la campaña, no pertenece a ninguno de sus cuadros directivos, no asiste a ninguna de las reuniones de la campaña.

La petición de investigación que hizo el presidente por los rumores contra su hermano y su hijo se dio poco antes de conocerse una entrevista que Daysuris del Carmen Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, sostuvo con la revista Semana, en la que se refirió a dineros que el hijo mayor del mandatario habría recibido de Santander Lopesierra, conocido como ‘el hombre Marlboro’ y quien fue condenado por narcotráfico, y del polémico empresario conocido como ‘el turco Hilsaca’.

La exesposa de Nicolás Petro le aseguró al medio de comunicación que fue testigo de cómo el hoy diputado del Atlántico recibió plata para la campaña presidencial de su padre, por parte de los controvertidos nombres.

Nicolás Petro negó las declaraciones de su exesposa a través de un comunicado en el que dice que todo es falso, que no los conoce, que no ha tenido trato con ellos y que no ha recibido de ellos ningún apoyo directo o indirecto.

Estas sospechas sobre el hermano y el hijo del presidente Petro se convierten en la situación más delicada que enfrenta el mandatario en sus primeros seis meses y medio de gobierno.