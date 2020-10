¿Vive en Cundinamarca? Así serán los toques de queda y ley seca para Halloween

Aunque en Cundinamarca no se declaró el toque de queda general, la administración departamental fijó algunas recomendaciones a las alcaldías municipales para que durante este fin de semana se mantengan todas las medidas de bioseguridad con el fin de evitar mayor contagio del COVID-19.

“Desde ya mi invitación a los cundinamarqueses en donde no se declaró toque de queda para que asumamos esta decisión como un voto de confianza, en razón al buen comportamiento que han observado y no como una ventana de contagio”, manifestó el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.

“A aquellos alcaldes que han declarado el toque de queda en sus municipios para el próximo 31 de octubre, mi total respaldo a su autonomía y a las razones por las cuales tomaron esa decisión. La salud y la vida de sus habitantes está sobre cualquier otra consideración”, agregó Bustos.

La gobernación sugirió impedir reuniones o aglomeraciones que puedan ser fuente de contagio del COVID-19 y pidió a cada alcalde evaluar la necesidad de toques de queda o ley seca.

También pidió a los municipios promover actividades en familia de tipo virtual, para que los niños puedan disfrutar el fin de semana del Halloween.

Así vivirán lo municipios de Cundinamarca la fiesta del Halloween

Funza: toque de queda para menores de edad desde el viernes 30 hasta el domingo 1, entre las 6:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Yacopí: toque de queda para menores de edad y ley seca para toda la población durante el fin de semana.

Cajicá: toque de queda para menores desde las 6:00 p.m. a 5:00 a.m., cada día del fin de semana

La Mesa: toque de queda para menores de edad, desde las 2 p.m. del sábado 31 de octubre hasta las 4:00 a.m. del domingo 1 de noviembre.

Villapinzón: toque de queda para menores de edad desde las 6:00 p.m. del viernes 30 de octubre hasta las 6:00 a.m. del martes 3 de noviembre. Para los mayores de edad toque de queda desde el viernes 30 al domingo 1 de noviembre de 7: 00 p.m. a 5:00 a.m.

Zipaquirá: toque de queda entre las 6:00 p.m. hasta 7 horas después, desde el viernes 30 al domingo 1 de noviembre.

Sibaté: toque de queda y ley seca desde el viernes 30 de octubre a las 8:00 p.m. hasta el lunes 2 de noviembre a las 5:00 a.m.

Nariño: toque de queda para toda la comunidad de 9:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. hasta el 1 de noviembre.

Soacha: toque de queda desde el sábado 31 de octubre a las 4:00 p.m. hasta el domingo 1 de noviembre a las 4:00 a.m.

Tocancipá: toque de queda para menores de edad el viernes 30, de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. y sábado 31 de octubre, de 4:00 p.m. a 6:00 a.m. Ley seca el sábado 31, de 4:00 p.m. a 6:00 a.m.

Cota: toque de queda para los menores de edad desde el viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, a partir de las 5:00 p.m. hasta 11:59 p.m..

Tausa: toque de queda para menores desde el viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre, desde las 4:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.

Cachipay: toque de queda para menores durante viernes, sábado, domingo y lunes de 5:00 p.m. a 5:00 a.m. Para los adultos el viernes 30 a partir de las 10 p.m. a 4:00 a.m., el sábado 31 y el domingo 1 de noviembre, de 11:00 p.m. a 4:00 a.m. y el lunes 2 de noviembre, de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

Madrid: toque de queda para menores de edad el 31 de octubre al 1 de noviembre, a partir de las 6:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

Susa: no hay toque de queda, pero las actividades serán virtuales para evitar la salida de los menores.

Villeta: no hay toque de queda, solo actividades virtuales.

Bituima: no hay toque de queda, pero las actividades serán virtuales para evitar la salida de los menores.

Topaipí y El Colegio acatarán los anuncios establecidos por el Gobierno Nacional y Departamental.

Municipios como: Anolaima, Fusagasugá, Girardot, Quipile, Ricaurte, Suesca, Choachí, Tibirita, Pasca, Chía, Guataquí, Facatativá, Cucunubá, Bojacá, Sesquilé, Subachoque, Beltrán, La Palma, Ubaté y La Vega, están a la espera de expedir los decretos y definiendo las medidas que adoptarán.