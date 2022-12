Viviane Morales exige renuncia del procurador tras destitución de Petro

Aquí, el texto de la carta:

"Bogotá, diciembre 10 de 2013

Doctor

Juan Fernando Cristo Bustos

Presidente

Congreso de la República

Apreciado Doctor Cristo:

La decisión tomada por el señor Procurador General de la Nación el día de ayer sancionando con destitución e inhabilidad por quince años al señor alcalde Gustavo Petro, ha generado un rechazo generalizado por parte de la ciudadanía.

Es cierto que conforme a la Constitución le asiste al Procurador la competencia para investigar y sancionar disciplinariamente a todos los servidores públicos, incluídos los elegidos popularmente pero no es menos cierto que en la Constitución la soberanía popular es uno de los valores y principios fundantes de las instituciones.

La situación creada por la decisión del Procurador y la respuesta de miles de ciudadanos que rechazan aquélla nos pone frente a una tensión entre el respeto a la institucionalidad y la sagrada obligación profundamente democrática de escuchar la voz del pueblo. Las instituciones no pueden ser sordas a ese clamor.

Por ello, en mi condición de ciudadana y de exfiscal General de la Nación le propongo llevar ante el Senado de la República que debe ser el mediador en este delicado conflicto, la solicitud de renuncia al Procurador, a fin de que un nuevo procurador sin sospecha de sesgos ideológicos sea quien resuelva los recursos que aún le asistan en el ejercicio de su derecho de defensa al señor alcalde. Lo que está en cuestión no es la legitimidad de la Procuraduría, sino la del señor Procurador Ordoñez para tomar dicha decisión.

El Senado de la República que eligió a Alejandro Ordoñez, es quien tiene la responsabilidad de conjurar esta crisis.

Atentamente,

Viviane Morales Hoyos"