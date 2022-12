Viviane Morales pide a seguidores no participar en consultas de partidos

La candidata presidencial considera que intervenir “subrepticiamente” en las campañas de los competidores es una “forma de corrupción”.

Además, acusó a las campañas del Partido Verde, del Polo, de los liberales, de Humberto de la Calle y de la FARC de promover esta práctica.

“Intervenir subrepticiamente en las campañas de nuestros competidores es absolutamente inmoral, es otra forma de corrupción. La búsqueda de la victoria no puede pasar por inmiscuirse malintencionadamente en los procesos de selección democrática de nuestros rivales. Esa forma de trampear corrompe la democracia”, dijo.

En las oficinas de Fenalco en Medellín, el candidato Alejandro Ordóñez prometió disminuir al 10% el IVA. El exprocurador también aseguró que de ser presidente no negociará con la guerrilla del ELN.

Carlos Caicedo se reunió con líderes sociales hoy en Cúcuta. El candidato recibió el apoyo de un sector de la UP.

En Bogotá, Germán Vargas Lleras mostró su apoyo a la propuesta de la Fiscalía de eliminar los tres ceros de la moneda nacional.

Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, Humberto de la Calle y Sergio Fajardo pasaron la mañana cumpliendo con agenda privada.