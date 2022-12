“Viviane Morales quiere criminalizar a familias no constituidas por mamá y papá”

Según ella, al conceder una entrevista a Blu Radio, “más de la mitad de las familias colombianas (54%) no están constituidas por el ideal religioso de Viviane Morales”, pues están conformadas por padres o madres solteras, abuelos, tíos u otros tutores.

“Su referendo es completamente inconstitucional”, agregó, y sostuvo que este no se trata de “un tema jurídico sino de oportunismo electoral”.

Con la iniciativa, “Viviane Morales les está diciendo a millares de madres solteras colombianas que son incapaces e ineptas ante la ley”.

“¿Nos quieren devolver a la inquisición? ¿Qué es lo que sigue, quemar vivos a los que somos indignos a su religión?”, cuestionó la senadora.

“¿Cuántas familias colombianas que no están constituidas por mamá y papá quiere criminalizar Viviane Morales”, insistió.

López, que borró trinos contra la exfiscal, dijo que se trataba de una forma de “rectificación; hay mejores maneras de decir una cosa que otra”. No obstante, ha seguido hablando sobre el tema en redes sociales.



Padres y madres solteras, tíos y abuelos q aman y crían a niñ@s huérfanos y abandonados merecen respeto, no discriminación @MoralesViviane — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) February 18, 2015

Advertisement





Según @MoralesViviane las madres solteras de Colombia son incapaces de criar a sus hijos. Incapaces las q discriminan a los suyos Vivian... — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) February 18, 2015



Morales no ha respondido ante los señalamientos de la senadora sobre la adopción igualitaria.

La Iglesia, por su parte, ha dicho que no se puede “experimentar” con los niños, al referirse sobre el tema que se discute en la Corte Constitucional.