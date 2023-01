"Vivimos atemorizados": militares que entregan versiones sobre falsos positivos denuncian amenazas

La JEP ha escuchado a cerca de 92 voluntarios, desde soldados hasta coroneles, pero varios han sido amedrentados.

“Desde que se comenzaron los trámites ante la JEP, mi familia y yo vivimos atemorizados. Casi no podemos salir, tememos por nuestra seguridad”, denuncia un militar amenazado.

El calvario inició desde agosto del año pasado cuando iniciaron las audiencias por el caso de los falsos positivos ante la Justicia Especial para la Paz (JEP). Desde entonces, los seguimientos a sus familiares y las amenazas en su contra han sido constantes.

“Conocemos que en otras personas se han dado, incluso, atentados y todos estamos temerosos de que hay muchas personas que no quieren que se sepa la verdad, y conocemos de las estrategias que se están trazando para evitar que se sepa la verdad y lograr neutralizar a las personas que están colaborando con la verdad”, añade.

El miedo se volvió un compañero constante e incómodo en sus vidas. Por eso, piden a la JEP y al gobierno que mantenga los esquemas de protección asignados y que agilicen los que aún faltan.

“Si Colombia quiere saber la verdad de lo sucedido en el conflicto, la Unidad Nacional de Protección tiene que brindar la seguridad a los testigos que van a develar la verdad. De lo contrario, nos quedaremos sin verdad y nos quedaremos con el incremento de los muertos para quienes están revelando la verdad”, resalta.

Ante este llamado, la UNP aseguró que no retirará ningún esquema de seguridad para estos casos de amenazas a comparecientes de la JEP, y afirmó que realizan los estudios de seguridad pedidos por la unidad de investigación y acusación del tribunal especial. De las 11 solicitudes de protección que han llegado, se han concedido 7 medidas cautelares a militares.

Las regiones en donde más casos de falsos positivos se han identificado son Antioquia, Casanare, Catatumbo, Cesar, Meta y Huila.

