Vocero de FARC confronta a senador del Centro Democrático, exmiembro del M-19, por oponerse a la JEP

“Preguntaría a Everth Bustamante si tuvo que ir, como miembro de esa organización, a hacer inventario de sus bienes y de su responsabilidad”, dijo Pablo Cruz.

“No fue necesario y por supuesto que es positivo, porque el senador está aquí en el Congreso, expresa sus opiniones de derecha y eso me parece importante”, añadió el integrante de Voces de Paz .

“Se determinó que no éramos responsables de delitos de lesa humanidad y por eso nos concedieron el indulto”, le respondió Bustamente a Cruz.

“Pudimos reintegrarnos a la sociedad y desarrollar nuestra actividad política, sin curules a dedo, sin jurisdicciones especiales de paz”, añadió el senador uribista.

La discusión tuvo lugar durante el debate que adelanta la corporación sobre la Justicia Especial de paz.

Entre tanto, este martes la Cámara de Representantes dio luz verde a la reforma política, que también hace parte de los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno y las FARC.

Conozca más sobre la discusión legislativa de la JEP:

Nada que avanza la JEP en Senado, por segunda vez no hubo quorum para...