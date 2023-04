Volcán Nevado del Ruiz ha registrado más de 2.000 sismos en las últimas horas

El Servicio Geológico Colombiano emitió en la mañana de este miércoles un boletín extraordinario sobre la actividad del volcán Nevado del Ruiz , destacándose que en las primeras horas del día se registraron “más de 2.600 sismos” al interior del edificio volcánico.



De estos movimientos telúricos, hubo siete con magnitudes mayores a 2 en la escala Richter. El de mayor potencia fue de 3,9, que se presentó hacia las 2:16 de la madrugada y es considerado el de mayor magnitud “para esta fuente sísmica desde que se hace el monitoreo instrumental, a partir de 1985, en ese sector del volcán”.

Otros datos relevantes sobre el Nevado del Ruiz tienen que ver con que el martes “la desgasificación disminuyó levemente con respecto al día anterior” y que “la máxima altura de la columna de gases y/o ceniza observada ayer fue de 1.500 metros medidos desde la cima del volcán”.

El SGC aclaró que la actividad del Nevado del Ruiz continúa en nivel naranja y que el nivel amarillo volverá en “un tiempo prudencial donde se puedan observar tendencias y patrones que permitan inferir la posible disminución de la actividad”.

También señaló que el nivel rojo se alcanzará en caso de que “se produzca una aceleración de los procesos que sugieran una erupción inminente o que se produzca la erupción en sí”.

Boletín extraordinario de actividad del volcán Nevado del Ruiz - 05 de abril de 2023 10:30 a.m.https://t.co/sAhXg3yi40#SGCVolcanes pic.twitter.com/YRWo6cRnxR — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) April 5, 2023

Por el momento se recomienda a la comunidad “conservar la calma y seguir todas las instrucciones de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) y de las autoridades locales, así como estar atenta a la información proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano sobre la evolución del estado del volcán” Nevado del Ruiz.



Situación en Murillo, Tolima

El municipio de Murillo, en Tolima, está a solo 33 kilómetros del volcán Nevado del Ruiz , el cual ha incrementado su actividad sísmica en los últimos días y por lo que se declaró la alerta naranja. Los habitantes sostienen que no tienen idea sobre los planes de emergencia ante la posibilidad de una erupción.

“El alcalde no ha dicho nada, lo único que hasta ahora sé es que no había presupuesto para evacuar, entonces no sé qué iremos a hacer”, declaró Claudia Orozco, quien vive en la zona.

El párroco del municipio, Yesid Ramírez, hizo el mismo reclamo.

“Incluso yo preguntaba, como autoridad eclesiástica del pueblo, se tenía que tener esa información, no porque sea el padre, sino porque tenemos la cercanía con la gente y decirles está este plan y qué es lo que vamos a hacer, pero conocimiento, como usted le puede preguntar a la gente, no sabe qué es un plan de contingencia”, expresó el sacerdote.

Rafael Martínez, coordinador de turismo, precisa que en el puesto de control se les informa a las personas “las recomendaciones que deben acatar y, de igual manera, aclararles que la vía del municipio de Murillo hacia la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas, se encuentra aperturada para el tránsito de vehículos. Entonces, esperamos que acaten las recomendaciones y que continúen con su tránsito de manera segura y tranquila”.

A 13 kilómetros de la cabecera municipal está el río Lagunilla, fuente hídrica que nace en la parte alta del Nevado del Ruiz y por donde bajó gran parte del caudal que se unió al río Azufrado y terminó arrasando gran parte de la población de Armero en 1985.