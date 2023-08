Voraz incendio en Tocancipá consumió dos bodegas

En horas de la noche del sábado, 26 de agosto, se registró un voraz incendio en Tocancipá, Cundinamarca. El reporte que entregan las autoridades de emergencia es que la conflagración se presentó en la zona franca del municipio, en una empresa de cereales, donde dos bodegas terminaron completamente destruidas.



Por fortuna, no hay víctimas mortales ni personas lesionadas en este incendio en Tocancipá. Así lo señaló el capitán Álvaro Farfán, delegado del cuerpo de Bomberos de Cundinamarca.

“Afortunadamente, no se reportan víctimas fatales ni personas lesionadas. Como saldo final tenemos dos bodegas las cuales resultaron destruidas por este incendio en Tocancipá. De igual manera, en este momento estamos indagando las causas que generaron el siniestro”, informó Farfán.

Este incendio en Tocancipá hizo recordar la conflagración que, en los últimos días, tuvo lugar en Santa Marta. Debido a la situación doce locales terminaron afectados.



Las llamas, que según comerciantes del sector se originaron en una esquina en la que funciona una peluquería, consumieron rápidamente varios locales que hay en la zona aledaña.

“Yo no sé qué fue lo que pasó, pero me dicen que el incendio comenzó en la esquina donde están los peluqueros, y me llamaron a las 6:00 a.m., pero eso cogió rápido. Yo pude haber salvado si eso se demora, pero como aquí venden plástico, allá venden plástico, (eso) cogió la ropa”, comentó una comerciante de la plaza en la que se presentó este incendio en Santa Marta.