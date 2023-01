Votantes en Medellín protestan por falta de tarjetones de la Gran Consulta por Colombia

En algunos lugares de votación como la universidad Eafit se acabaron los tarjetones de la consulta interpartidista.

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se refirió a la situación y manifestó que ya se le informó a la Registraduría para que de manera inmediata se solucione el inconveniente por el cual varias personas han dejado de votar y están protestando en sitios como el Inem José Félix de Restrepo, Universidad Eafit y colegio Palermo de San José en El Poblado, Marymount, Institución Educativa Lucrecio Jaramillo de Laureles y en otros municipios del Valle de Aburrá como Sabaneta.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, solicitó garantías para la ciudadanía al momento de ejercer su voto y evitar alteraciones del orden público, según el mandatario ya son 24 puestos de votación en la capital antioqueña en los que ya no existe parte de la totalidad de los tarjetones electorales.



Señores @Registraduria al momento nos reportan 24 puestos de votación en Medellín en los que ya no existe parte de la totalidad de los tarjetones electorales. Como Alcalde me preocupa lo que esto pueda derivar en orden público. De igual forma las garantías al ciudadano. — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 11, 2018

Sres @Registraduria , en virtud de darle garantías a la ciudadanía al momento de ejercer su voto y evitar alteraciones del orden público, se requiere que exista todo el material electoral. En algunos puestos de votación de Medellín es inexistente parte de ese material. — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 11, 2018

