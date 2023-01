"Voy a controlarme en hacer agresiones físicas”: alcalde de Bucaramanga tras regresar al cargo

“Aquí les gusta son sumisos que se arrodillan a la politiquería”, dijo Rodolfo Hernández, a quien le levantaron castigo impuesto por golpear a un concejal.

El alcalde de Bucaramanga había sido suspendido por tres meses por la Procuraduría por darle un golpe en la cabeza a Jhon Claro tras una discusión. Una tutela, fallada a favor del funcionario por parte del Tribunal Administrativo de Santander, ordenó su reintegro.

“No me hicieron el debido proceso, violaron todo eso, no me dejaron mi abogado de oficio”, aseguró Hernández.

El mandatario local, luego de conocer la decisión, anunció que volverá a su despacho este jueves.

“Voy a controlarme en hacer de pronto agresiones físicas contra alguno de ellos como la hice, pero yo sigo al mismo tiempo atacando todos los códigos de comportamiento de la politiquería que no solamente se roban Bucaramanga, sino que se están robando a Colombia”, añadió.

Ordenan reintegro de alcalde de Bucaramanga suspendido por agredir a un concejal De igual forma, Hernández aseguró que hay presiones de algunos sectores políticos para apartarlo del cargo de manera definitiva.

“Eso se van a mover como tigres porque yo me les volví una persona incómoda. Aquí les gusta son sumisos que se arrodillan a la politiquería”, enfatizó.

Mientras avanza la investigación en la Procuraduría por el altercado con el concejal, Rodolfo Hernández permanecerá en su cargo.

Entre tanto, cinco de sus funcionarios que presenciaron la agresión ya rindieron declaración de lo sucedido en el despacho.

