“Voy a ser como Egan”: el sueño que Julián Esteban Gómez no pudo cumplir

"Quiero ser como Egan y voy a ser como Egan", era lo que decía Julián Esteban Gómez, cuyas lágrimas tras el triunfo del zipaquireño en el Tour de Francia emocionaron a toda Colombia, que hoy lo llora ante su absurda muerte en un accidente de tránsito que, según su familia, se produjo por la intolerancia del conductor de una tractomula.

Esto dijo el tío de Julián Esteban Gómez sobre cómo murió.

Este pequeño ciclista era muy curioso y atento. Cuando la fama tocó de repente a su puerta, exhibió algunas de las más de 30 medallas que tenía en su haber por las competencias en las que había participado. En ese entonces tenía 10 años.

Hablaba orgulloso de otros premios: “Me he ganado cascos, me he ganado bombas y… copas”.

Estaba feliz de ser reconocido por la emoción con la que celebró el triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia, en el año 2019, y hasta daba tips para ser un ciclista profesional.

"Tiene que tener un ritmo normal, sin cansarse, y si lo tiene todo el tiempo nunca se va a cansar tanto", decía.

Publicidad

Noticia relacionada:

Tristeza y dolor en redes sociales por la trágica muerte de niño admirador de Egan Bernal

Sus abuelos decían en ese entonces que Julián Esteban Gómez tenía las aptitudes para ser grande.

"Yo sé que él quiere llegar a ser como Egan, entonces nosotros lo vamos a apoyar y lo hemos apoyado siempre, entonces el sueño, claro, es verlo allá en lo alto", comentó su abuela.

Julián Esteban Gómez se fue muy pronto, sin cumplir su sueño ni el de muchos que sabían que sería un deportista grande, pero en su paso por esta vida dejó huella en miles de corazones.

Vuela alto, Julián Esteban.

Puede ver:

Zipaquirá llora la muerte del pequeño ciclista Julián Esteban Gómez