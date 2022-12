Voy a votar por la paz de Colombia en cabeza de Juan Manuel Santos: Clara López

Aclaró, no obstante, "que su partido ha orientado a sus integrantes para votar en conciencia, de manera autónoma y así ha sido mi conducta".

Dicho eso, anunció: "Voy a votar por la paz de Colombia en cabeza de Juan Manuel Santos".

"Está la necesidad de hacer valer nuestro voto por la paz de Colombia, tanto dentro como por fuera de Colombia", recalcó.

El pasado 30 de mayo, el partido dijo que no apoyaría las candidaturas ni de Santos ni de Óscar Iván Zuluaga.

"El Polo aboga por la construcción de una paz estable y duradera, cimentada en la democracia, la justicia social y los derechos de todos los colombianos y colombianas", señaló en el comunicado leído ese día.

Frente a esto, la excandidata destacó este miércoles que su anuncio no significaba división alguna dentro de la colectividad.