Vuelve y juega: caballo de cocheros se desploma en centro histórico de Cartagena

Defensores de los animales denuncian que fue por maltrato. Sin embargo, dueño asegura que apenas se disponía a realizar el primer paseo turístico.

“Maltrato, mala nutrición, no descansan, están trabajando con cruceros en la mañana y trabajan en la tarde hasta las once de la noche”, dice Patricia Patiño, animalista.

Por su parte, el cochero Marlon de Luque afirma que hasta ahora “iba a empezar a trabajar, iba entrando a la ciudad amurallada y el caballo incluso tenía un día de descanso porque el día anterior no había trabajado”.

Autoridades advierten que han endurecido de tal manera las normas de protección animal que ningún equino trabaja si no está certificado.