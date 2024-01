Vuelve y juega: la vía al Llano permanece cerrada por manifestaciones

Nuevamente está cerrada la vía al Llano, está vez, según informa la concesión, por dos manifestaciones. En la salida de Bogotá a Villavicencio, en el cruce de Yomasa, las autoridades de tránsito no están permitiendo el paso de vehículos de carga pesada, solo particulares, pero hasta el sector del Uval, donde está totalmente paralizado el tráfico.



“Desde ayer nos tienen acá y no nos han dicho nada y así nos tienen, no nos han dado paso. Yo estoy desde las 4:00 de la mañana acá”, indicó Carlos Cardozo Prieto, transportador.

Por otro lado, el conductor Felipe León señaló: “Llevamos 12 horas trancados. Dicen que están en Guayabetal en paro, que no están conformes con la vía entonces hicieron paro”.

En ese mismo punto de Yomasa solo se están despachando buses hasta Cáqueza.

“Damos la vuelta por Usme, porque directo no nos están dejando pasar”, indicó Jhonson Acosta, despachador de buses.

Publicidad

Decenas de viajeros que buscan transporte para Villavicencio no han conseguido cómo irse.

“Voy para Villavicencio, pero no hay servicio de carretera, no sabemos hasta qué hora nos tengan acá y no hay horario de cuándo abran la vía”, manifestó el ciudadano Carlos Martínez.

El cierre total en la vía al Llano, informa Coviandina, se debe a manifestaciones en los kilómetros 53 y 58 por parte de la comunidad.

Publicidad

Por el momento, las rutas alternas son:

Ruta alterna 1: Bogotá – Sisga – Guateque - San Luis de Gaceno - El Secreto – Algarrobo – Villanueva – Barranca - Paratebueno- Cumaral – Restrepo – Villavicencio.

Ruta alterna 2: Bogotá - Sisga - Tunja - Paipa – Duitama - Sogamoso - Aguazul – Monterrey – Algarrobo – Villanueva - Barranca - Paratebueno – Cumaral – Restrepo -Villavicencio.

La concesión Coviandina informó que, por ahora, no hay una hora estimada de apertura de la vía.