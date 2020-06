William Ospina y la necesidad de “encontrarle gracia a la cuarentena”

¿Qué palabra le empieza a fastidiar por esta época de pandemia?

“No tengo ese tipo de relación con las palabras. Me parecen necesarias y las uso en la manera en que me parecen expresivas. Pero sí sé que, en una época de tanta abundancia de la comunicación, a veces por simplificar las cosas se utilizan demasiado ciertas palabras y usarlas mucho no significa usarlas bien”, asegura.

Sin embargo, no entiende por qué algunos han despertado tedio por la palabra ‘reinventarse’.

“Es algo que siempre es necesario; no veo por qué habría que fatigarse de algo así”, dice el escritor de novelas como Ursúa y El País de la Canela.

Además, sostiene que “hay que aprender a encontrarle cierta gracia a las cosas que nos ayudan y eso no significa acostumbrarnos a ellas para siempre. La cuarentena creo que no le gusta nadie, pero creo que, si la opción es contagio o un colapso de los sistemas sanitarios, pues tenemos que aprender a encontrarle su gracia y aprovechar ese tiempo en cosas que a lo mejor son útiles: volver a estar con los seres queridos o aprender algo u otro tipo de trabajo”.

Ospina reconoce que siente nostalgia por viajar y andar por las carreteras del país, por lo que hace una última reflexión.

“Este país es muy hermoso y vale la pena visitarlo. A veces, cuando tenemos la oportunidad, no lo hacemos”, precisó.