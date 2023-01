¿Y ahora, quién podrá salvarla? Se acaba el tiempo para que Llanopetrol consiga inversionista

En poco tiempo se vencerán las licencias de la refinería y mientras tanto la Contraloría señala a Alan Jara, exgobernador del Meta, por malos manejos de dinero.

Para la Fiscalía y la Contraloría, la costosa idea de Jara hoy en día es una refinería de papel. Ambos organismos investigan un posible detrimento por 30.000 millones. El exmandatario fue llamado a responder por el deficiente manejo e inversión de los recursos de regalías.

El proyecto que aún no tiene diseños, que no se ha construido ni está operando, pero que tiene nómina propia que al año suma casi 400 millones de pesos.

Según el gerente, lo que se busca con esta nómina es mantener la búsqueda de un inversionista.

"Para sostenernos y seguir trabajando en este tema de conseguir el aliado estratégico para que construya la Refinería del Meta", dice Iván Cortés Lozada.

A pesar de que en cuatro años se han pagado más de 1.500 millones de pesos en empleados para buscar ese aliado, a la fecha no hay resultados. En octubre del año pasado, bajo un acuerdo de confidencialidad, fueron invitados seis proponentes para invertir los 72.000 millones de pesos para hacer realidad la refinería, pero no hubo resultados. La evaluación se declaró desierta.

También se descubrió que los inversionistas presentaron documentación incompleta y aparentemente falsa. Entre los invitados a invertir había un proponente nacional que resultó ser una microempresa.

Las licencias ambientales para la refinería vencen a inicios del próximo año y por normas, Llanopetrol debe esperar cinco meses para invitar nuevos inversionistas, tiempos que apremian y que hacen difícil que esta promesa se haga realidad.

Ahora, Llanopetrol se embarcó en la conversación con otras cinco multinacionales, que deben proponer y hacer la simulación con el crudo pesado que produce el Meta.

Vea la entrevista con el gerente de Llanopetrol:

