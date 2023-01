¿Y el alcalde de Turbaco? Indignación por estudiantes que deben hacer sus necesidades en un pasillo

La noticia le ‘sacó la piedra’ hasta al presentador Juan Diego Alvira, que cuestiona que la escuela lleve años sin un servicio tan básico como el de los baños.

“¿Dónde está el alcalde de Turbaco que no se compadece con el drama que están viviendo estos pequeñines allá en ese sector tan deprimido, afectado, golpeado, abandonado, olvidado? Alcalde, ¿qué está haciendo usted por su gente? Vamos a poner contra las cuerdas al alcalde, porque es increíble que esté sucediendo semejante hecho tan vergonzoso… esa desidia, esa arbitrariedad. Alcalde de Turbaco, ¿dónde está usted?”, dijo indignado el periodista de Noticias Caracol.

Alvira reaccionó de esa manera luego de que Leonel Quintana, corresponsal en el departamento Bolívar, dejara en evidencia las pésimas condiciones en que niños y niñas del colegio Crisanto Luche deben hacer sus necesidades fisiológicas. La razón: los sanitarios no sirven y, por eso, tienen que usar uno de los pasillos de la institución ubicado detrás de los salones de clase.

“Tenemos unas consecuencias gravísimas: los niños, según información de las mamás, han adquirido algunas infecciones. Secretaría de Salud departamental ya decretó la emergencia sanitaria en este lugar. Estamos en espera de que, siquiera, la Alcaldía nos cumpla con los baños portátiles que le solicitamos”, aseguró Carlos Vergara, coordinador del colegio.

Los padres de familia, preocupados, realizaron este jueves una protesta para exigir que se le dé una pronta solución al problema.

“Demasiado grave. Hace ya dos años y medio fuimos hasta la Alcaldía con el anterior alcalde, Mairo Martínez, y nada, no hubo solución. Tengo entendido que ellos como institución tienen créditos para solucionar este problema y todavía no hay solución por ninguna parte. Ya las niñas las tenemos enfermas, y ya los niños también están presentando, por los malos olores, problemas de salud. Nos sentimos totalmente aislados”, afirmó una mamá.