¿Y el coronavirus? Preocupación de epidemiólogos por posible foco de contagio en protestas

Las aglomeraciones en las manifestaciones de los últimos dos días preocupan a los infectólogos. Para ellos la pérdida de distanciamiento físico que se da en esta situación aumenta la posibilidad de transmisión del COVID-19, de hospitalizaciones y de ocupación de unidades de cuidados intensivos.

“Es importante tener en cuenta que la pandemia no se ha acabado, que el cambio de estrategia en movilidad debe mantener y obligar a hacer muy estrictos desde el punto de vista personal y colectivo en distanciamiento físico y autocuidado. No hacerlo va a terminar en que tengamos mayor riesgo de rebrotes y aumentos de casos porque desafortunadamente todavía hay muchas personas que no se han contagiado”, señaló Carlos Álvarez, infectólogo.

Las autoridades sanitarias temen que los avances con las medidas educativas y pedagógicas hechos durante el aislamiento terminen en retroceso e involución.

“Observamos unas medidas precarias y una pérdida de la preocupación por el aislamiento de contacto y por el uso inadecuado del tapabocas y nos angustia un poco al personal de salud, porque son situaciones que se asocian a un aumento en el número de casos en los próximos días”, aseguró Ronald Medina, epidemiólogo.

“El derecho a la protesta está constitucionalmente protegido siempre y cuando sea pacífica. Estamos en una pandemia y somos ya el sexto país del mundo por número de contagios y el décimo primero en fallecimientos”, manifestó Dionne Alexandra Cruz, presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública.

Alertan los expertos que sigue latente la necesidad de disminuir la velocidad de la propagación del virus. El uso adecuado del tapabocas, la distancia física de hasta dos metros y el constante lavado de manos, son fundamentales para el autocuidado.

La responsabilidad es desde todos los sectores de la sociedad.