¿Y las otras Yulianas? Hay seis mil casos contra niños sin resolver

La jueza que leyó la sentencia contra Rafael Uribe Noguera reconoció que no hay agilidad con otras víctimas. A diario unos 60 niños abusados en Colombia.

El Bienestar Familiar pidió que cerca de 6 mil casos de abuso sexual contra niños no queden en el olvido, ya que a pesar de ser enviados a la justicia, no se resuelven con la misma rapidez.

Entre tanto, organizaciones sociales hablan de casos peores que el de Yuliana, pero que aún siguen en la impunidad. Ricardo Díaz, de la Fundación Amigos Unidos, dice que hay "niños decapitados, que han sido abusados”.

Inclusive citó los casos con “Los Urabeños, que compran la virginidad de las niñas; la Oficina de Envigado rapta niñas para abusar de ellas y después aparecen muertas en las bermas".

En 10 meses de 2016, Medicina Legal reportó 18 mil estudios de violencia contra menores, lo que corresponde a un promedio de 60 niños abusados diariamente.