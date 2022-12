“Ya estoy pensando en cada etapa del Tour de Francia”: Nairo Quintana

"Para mí lo más importante es el Tour de Francia y vamos a tratar de hacer un buen calendario que me permita llegar a esta carrera en las mejores condiciones", señaló Quintana a Efe en la entrega de los premios UCI.

Después de obtener la segunda plaza en el Tour 2013 y ganar el Giro 2014, por la cabeza del colombiano ya ronda la ilusión de su vida: ganar el Tour.

"El Tour me hace ilusión y ya estoy mentalizándome para cuando llegue, estudiando las etapas y viendo los momentos que pueden resultar decisivos. La verdad es que el recorrido me gusta, tiene buena montaña y con un buen equipo creo que lo haremos muy bien", explicó.

Quintana cree que cuando llegue el Tour los rivales "van a ser los mismos" que en las últimas carreras, es decir, el italiano Vincenzo Nibali, el español Alberto Contador y el británico Chris Froome, aunque se mostró convencido de que aparecerán nuevos candidatos, "como Fabio Aru".

A punto de comenzar la concentración del equipo en Navarra, Quintana se muestra tranquilo, después de asimilar la fama en su país, donde es todo un ídolo.

"He vivido muchas cosas nuevas, pero lo llevo bien, con tranquilidad. A pesar de todo no he perdido el rumbo, y sé lo que hago y lo que quiero", concluyó.