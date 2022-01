“Ya mando foto para que vea cómo lo dejé”: así amenazaban a familias de transportadores secuestrados

Dos hombres que utilizaban armas de fuego para engañar a transportadores, secuestrarlos y luego exigir grandes cantidades de dinero por su liberación, fueron capturados en un gran operativo de la Policía Nacional.

Una de las últimas víctimas fue un conductor contratado para recoger un cargamento de alimentos en zona rural de Mosquera, Cundinamarca.

“El señor que me contrató supuestamente era un ingeniero. Lo recogí y me dijo que íbamos a cargar en un sitio veredal”, relató el conductor víctima de secuestro. Tan solo minutos más tarde, el supuesto contratista sacó un arma e intimidó al transportador.

“Me dice que pare el camión, en ese momento llega otro sujeto, me abre la puerta y me baja. Me subió a la montaña, donde supuestamente me iban a matar, y me encuentro con otro compañero conductor que también había sido víctima ese mismo día”, contó el hombre.

Los delincuentes llamaron a la esposa del hombre secuestrado y le exigieron el pago de 12 millones de pesos para liberarlo. Ante la presión y la respuesta de la mujer pidiendo más tiempo, los delincuentes amenazaron con matar a los transportadores retenidos. “Ya le mando la fotico de los cuerpos para que mire cómo los dejé”, dijo uno de los delincuentes en una llamada que quedó grabada.

A pesar del temor, la mujer denunció la extorsión y el secuestro ante el Gaula de la Policía y en tan solo cuestión de horas se desplegó un gigantesco operativo que dio como resultado la captura de los dos delincuentes y la liberación de ambos transportadores.

Las autoridades, por su parte, hicieron un llamado para evitar caer en la modalidad conocida como ‘falso servicio’, entre eso recomiendan verificar la información de quien solicita el servicio de transporte e informar a personas allegadas sobre los lugares de origen y destino.

Los delincuentes capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía por los delitos de secuestro extorsivo, porte ilegal de armas de fuego y hurto y concierto para delinquir.

