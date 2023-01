“Ya ni siquiera la cadena de mando la controla Maduro”: Juan Guaidó

A su salida de la reunión del Grupo de Lima, el presidente interino de Venezuela habló de las deserciones de militares y de su reunión con Mike Pence. Por: Vanessa de la Torre

¿Cuándo y cómo va a regresar a Venezuela?

Esta semana estaremos de regreso en Caracas, ejerciendo nuestras funciones como estamos haciendo aquí en Bogotá. No solo para poder articular con los países de la región, sino para poder ayudar a nuestra gente.

¿Qué pasó con el tema de la intervención militar, hay una onda más diplomática?

Estamos conociendo las capacidades, las capacidades para salir de la última dictadura, esperemos, del continente y de la región.

Queda muy claro para Colombia y el mundo entero es que cuando un vecino la está pasando mal repercute necesariamente en la política de los vecinos…la migración, el tema con el ELN, el tema de la compra de armas con el oro.

Creo que la determinada posición de Colombia, del Grupo de Lima, de los Estados Unidos es determinante no solo para la democracia de Venezuela sino para la estabilidad sin duda alguna de la región.

¿Cuál es el interés de Colombia en esto?

Te voy a poner un ejemplo, la balanza comercial de Colombia y Venezuela era de 7 mil millones de dólares al año. Imagínate cuántos empleos genera esto. Imagínate cuánto beneficio y prosperidad trae para nuestros pueblos. Hoy es 100, 150 millones. El 3% de lo que era hace unos años. Imagínate lo que repercute en el PIB de Colombia, en generación de empleo, en estabilidad, en posibilidades ilimitadas.

Segundo elemento, el terrorismo.

¿El ELN está muy grande en Venezuela?

Así es, Venezuela ha sido santuario. Eso no lo podemos permitir. Masacraron a soldados venezolanos hace unos meses, el atentado reciente en Bogotá. No es solo un elemento diplomático.

Imagínate que lo podemos generar en alianzas como países hermanos que siempre hemos sido.

¿Qué le dijo el vicepresidente Pence hoy?

Tuvimos muchas reuniones con el vicepresidente Pence, muy buenas reuniones. Además con el presidente Duque, con el presidente Varela.

Con el presidente Pence hablando de las posibilidades diplomáticas, de que todas las opciones están en la mesa y de que vamos a ejercer toda la presión para salir de una trágica dictadura que tiene pasando hambre a un pueblo que masacró el día sábado a muchos venezolanos.

¿Qué significa midiendo fuerzas, poderío militar?

Midiendo capacidades. Capacidades diplomáticas, política, de movilización social como has visto las movilizaciones en Venezuela.

Y la primera es las Fuerzas Armadas de Venezuela, no les hemos hablado entre líneas. Hemos sido muy claros, pónganse del lado de la Constitución.

Vimos como casi 200, casi 250 soldados que se pusieron de este lado. Ya ni siquiera la cadena de mando la controla Nicolás Maduro. Y él lo sabe. Y por eso utilizó a colectivos armados, a guerrilla para detener los pasos en la trocha para masacrar a personas.

¿De la ayuda humanitaria, va a intentar ingresarla de nuevo?

Hoy la emergencia humanitaria crece en Venezuela.

¿Fue un error el intento del sábado?

Cómo pudiera ser un error ayudar a salvar vidas. Tenemos 20 años sufriendo esto. Lo que ustedes vieron el sábado tenemos 20 años sufriéndolo los venezolanos: desmontar el estado de derecho, asesinatos políticos, más de mil presos políticos, la expropiación del campo, la destrucción del aparato productivo…por eso necesitamos alimentos, necesitamos ayuda humanitaria.

El mundo vio en unas horas lo que Venezuela lleva sufriendo décadas.

¿Va a intentarlo nuevamente?

Vamos a intentarlo por supuesto el ingreso de la ayuda humanitaria porque hoy persiste la situación de emergencia humanitaria en Venezuela. Es grave.