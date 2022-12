"Ya no empuño un fusil sino un pincel y dibujo sonrisas y vida": Miguel Ángel

En el departamento del Cesar, al mes de mayo de 2013, un total de 2.075 personas desmovilizadas de grupos armados al margen de la ley, adelantan su Proceso de Reintegración con el acompañamiento de la ACR. Miguel Ángel es una de ellas, un artista urbano que plasmó su arte en un mural de la ciudad.

La capital mundial del vallenato, donde los músicos, cantantes y compositores conviven entre armonías de notas, sones y canciones, es el espacio natural donde Miguel Ángel*, una persona desmovilizada, en Proceso de Reintegración, expresa su novedoso arte urbano.

En el pasado militó en un grupo armado al margen de la ley y ahora construye paz desde hace seis años con el acompañamiento de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, reconociendo quién fue antes y quién es hoy, al decir "ya no empuño un fusil sino un pincel y no dibujo tácticas, rostros o planos sino sonrisas y vida como artista urbano en Valledupar."

El término arte urbano o arte callejero, hace referencia a todo el arte de la calle, en este caso en paredes y de manera legal, utilizado para recuperar visualmente y mediante técnicas pictóricas, imágenes y mensajes, espacios que anteriormente fueron foco de delincuencia en barrios o lugares públicos de esta ciudad.

"Hoy en día nos encontramos recreando espacios que antes fueron tomados como lugares marcados por la delincuencia y las basuras, relegando a la comunidad y a los niños y niñas, principalmente, de su derecho al espacio recreativo y al libre tránsito", explicó.

Recientemente y como una actividad de servicio social, Miguel Ángel y su socio artístico, Leonardo*, otra persona desmovilizada en Proceso de Reintegración y también pintor y escultor, aportaron su arte para recuperar espacios abandonados en el barrio San Jorge y paredes de la Villa Olímpica de Valledupar.

Cabe destacar que las actividades de Servicio Social se enmarcan en la promoción de acciones dirigidas a propiciar espacios de reconciliación por parte de personas en Proceso de Reintegración.

Es así como todos aquellos que adelantan su proceso deben desarrollar, por lo menos, 80 horas en acciones de Servicio Social. Esas acciones se hacen de común acuerdo con las comunidades.

Particularmente la actividad en mención fue desarrollada conjuntamente entre comunidad y más de 500 personas en Proceso de Reintegración a la sociedad, que militaron en las Auc.

"Mi compañero y yo pintamos 286 metros cuadrados con diseños que invitan a la sociedad y a la comunidad a ser más amigables con el medio ambiente, a la no violencia, frases célebres, murales recreativos, educativos, psicosociales", explicó.

Ahora todo eso cambió y se dedica a ilustrar retratos para los niños y los ciudadanos, buscando crear una imagen suya diferente y de los desmovilizados, como personas que cometieron un error y hoy piden perdón a la sociedad y se comprometen a ser constructores de paz.

Reconoce siempre que en el pasado fue una persona que se encontraba sobre leyes y orden que no obstante, día a día, atormentaban sus pensamientos. "Hoy dentro de este Proceso de Reintegración Social con la orientación y acompañamiento de la ACR, "me siento una persona diferente con ganas de seguir apostándole a la vida, a la paz y a mi familia", afirmó.

"Yo soy un artista urbano y con eso me gano la vida. Hoy pido perdón y estoy dispuesto a seguir esforzando mis pensamientos y mis manos para subsanar este daño que le causé a la sociedad y la mejor manera es contribuir a la memoria histórica de víctimas y victimarios y continuar apostándole a la reconciliación total de los colombianos", concluyó.

*Identidad protegida por petición de la fuente.