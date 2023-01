“Ya no hay excusa”, les dice Santos a congresistas que se niegan a votar la JEP

El jefe de Estado reveló que, durante su reunión con Iván Duque, llamó al presidente de la Corte Constitucional para aclarar las dudas sobre ese tema.

“No entendemos ese argumento de que no se puede aprobar el procedimiento de la JEP porque no hemos aprobado la ley estatutaria o no le hemos dado la bendición constitucional, si nada tiene que ver lo uno con lo otro. Se está es reglamentando el acto legislativo, de manera que aquí no hay ningún problema’”, dijo Juan Manuel Santos desde Santander de Quilichao, Cauca.

Al reiterar su llamado al Senado para que vote afirmativamente la normativa de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el primer mandatario recalcó que “ya no hay excusa para no votarlo”.

De hecho, dijo Santos, le precisó a Duque en su encuentro del jueves que “no se está reglamentando la ley estatutaria, se está reglamentando el acto legislativo, el artículo 12 del acto legislativo, que ya tiene bendición constitucional”.

Así mismo, reveló que se comunicó con el presidente de la Corte Constitucional y este “me dijo en forma clara y tajante: ‘No entendemos ese argumento de que no se puede aprobar el procedimiento de la JEP porque no hemos aprobado la ley estatutaria o no le hemos dado la bendición constitucional, si nada tiene que ver lo uno con lo otro. Se está reglamentando el acto legislativo, de manera que aquí no hay ningún problema’”.

Esa “era supuestamente la razón por la cual no habían votado en el Senado de la República los procedimientos. Ya eso está aclarado”, sostuvo Santos y concluyó haciendo un llamado a los congresistas para que “cumplan con las víctimas, cumplan con el país, cumplan con la comunidad internacional, y voten esa ley y ese procedimiento”.

