“Ya no hay nada que robar": mensaje de profesora a delincuentes que se la velaron a escuela

Ni el aislamiento por el coronavirus evitó que los delincuentes se llevaran el computador y dos tabletas digitales con los que estudiaban once niños. Lo peor, es que los amigos de lo ajeno han regresado, por lo que una profesora decidió avisarles, con una pancarta, que allí “ya no hay nada que robar”.

"Tomé la decisión de colocar un cartel en la entrada de mi escuela pidiendo que, por favor, ya no ingresen más, que ya no hay nada de valor que se puedan llevar. Es la cuarta vez que ingresan para robar, pero como ya no encuentran nada terminan afectando el mobiliario de los estudiantes", cuenta Yeini Pacheco.

La particular protesta de la docente llamó la atención de la Policía, que inició la búsqueda de los ladrones.

Según la maestra, el aviso también busca despertar la solidaridad de la comunidad para cuidar la escuela.