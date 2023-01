“Ya pagó las tres quintas partes de su pena”: minjusticia dice que no hubo impunidad con Guido Nule

Gloria María Barrero aseguró que los jueces están cumpliendo con la ley y lo que queda es “extinguir los bienes”. También se pronunció la vicepresidenta.

Pese a la indignación generalizada que despertaron los beneficios a condenados por carrusel de la contratación, la ministra insiste que no existe una crisis en la justicia.

“Estos casos se regían por el régimen anterior al 2011 donde teníamos una ley más que permitía sus beneficios y era más laxa", señaló.

Y sobre el caso de Guido Nule insistió: “Ya pagó las tres quintas partes de su pena, el tema penal está, ahí no hubo impunidad, lo que nos queda por conseguir es extinguir los bienes”.

Entretanto, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez cuestionó esta situación: “Nos muestra que hubo fallas en los procesos. Por qué no hicieron algunas medidas precautelativas sobre los bienes de ellos”.

Finalmente, la ministra Borrero anunció que en una próxima reforma a la justicia se estudiarán cambios en el nombramiento de jueces.

Guido Nule, condenado a 21 años de cárcel por el carrusel de la contratación, recuperó su libertad el 28 de diciembre pasado.

