Ya son 3.447 contagios de coronavirus en 32 cárceles del país

En las cárceles de Colombia se habla de 3.477 casos de contagiados por coronavirus COVID-19. El caso más complicado se vive en La Picota, en Bogotá, hay 1.444 personas enfermas.

Uno de los pabellones con más infectados es el de los extraditables, donde aseguran que no hay atención médica necesaria. Allí está José Gelves, alias ‘el Canoso’, exjefe político del frente paramilitar Resistencia Tayrona.

“No me han solucionado mi problema. Hoy me veo penosamente contagiado de COVID-19, al igual que 96 compañeros que se encuentran aquí (…) no hemos tenido ninguna ayuda médica”, afirmó.

Los guardianes también están afectados y señalan por qué se dispararon las cifras. “Es culpa del gobierno nacional porque no se ha implementado las medidas de accionamiento necesarios para que haya sitios de aislamiento”, dijo el presidente del sindicato de guardianes del Inpec, Óscar Robayo.

Por su parte, la ONG Cárceles al desnudo señala que hay un presupuesto por interno que no se estaría asignando “para cada recluso, alrededor de 22 millones de pesos (anualmente). A esto hay que adicionarle el desinterés del gobierno y la cabeza del Inpec en garantizar también la vida de sus funcionarios”, señaló Esmeralda Echeverry, miembro de la organización.