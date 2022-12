Gobierno Nacional envío comisión negociadora pero hasta el momento no se conoce fecha específica para el encuentro.

La situación es compleja en corregimientos como Llorente, donde el comercio se encuentra cerrado. En la capital nariñense, cientos de viajeros están varados en la terminal de transporte.

"Anoche me toco dormir aquí en la terminal. No sé qué voy a hacer”, declaró Luis Andrés Rivas, uno de los pasajeros afectados.