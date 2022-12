Yara Malo amenazaba con mandar al Chocó a quienes no le pagaban extorsiones, asegura Fiscalía

La hija del magistrado Gustavo Malo es señalada de exigirles tajada del salario a quienes ayudaba a contratar en cargos públicos.

A la mujer se le imputó el delito de extorsión agravada. Según el ente acusador se aprovechaba de su condición y apellidos para favorecer a terceros en nombramientos.

Una de sus víctimas era una amiga de infancia, Angélica Padilla, quien alcanzó a pagarle cerca de 4 millones de pesos. Los pagos se hicieron periódicamente. Otra mujer identificada como Diana Jaramillo, también habría sido víctima de las presiones.

Yara Malo, al parecer, exigía entre el 20 y el 30% de los salarios de sus víctimas.

“Si ella no le pagaba, usted aprovechando su poder, se encargaría de sacarla de la entidad o gestionar que la mandaran para el Chocó y como allá hay guerrilla la podían matar”, dijo el fiscal del caso en la imputación de cargos.

La acusada no aceptó el cargo que le imputó por la Fiscalía.

Esta es la versión de Yara Malo:

“Las amigas no se extorsionan”, dice Yara Malo, acusada de pedir 20%...