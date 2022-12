Yara Malo es dejada en libertad

Un juez consideró que la hija del magistrado Gustavo Malo, imputada por extorsión agravada, no era un peligro para la sociedad. Fiscalía apeló la decisión.

Yara presuntamente pedía un porcentaje del salario que devengaban funcionarios de la Fiscalía a los que les conseguía trabajo.

Quien presentó la denuncia contra la hija del magistrado Malo fue una amiga de la infancia que trabajó en el ente judicial, Angélica María Padilla.

La exfiscal de 34 años declaró en su momento temer por su vida.

"Si a mí me llega a pasar algo, hago responsable de mi muerte a Yara Malo Benítez, y a Gustavo Malo, el magistrado, porque yo no tengo enemigos ni nada", expresó.

“No sé de dónde sacan que tengo tanto poder...No sé de dónde saca esa versión Angélica. Yo quisiera que miráramos si ella me dio ese 20%”, dijo.

