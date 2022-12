"Yo mismo autoricé que 'Timochenko' fuera a Cuba": Santos

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó este viernes que él autorizó personalmente los dos viajes que el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko", hizo a La Habana, sede de las negociaciones de paz entre su Gobierno y la guerrilla.

Santos se expresó así durante su intervención en la XXIII Convención Internacional de Seguros, en Cartagena, y añadió que esa decisión "es parte del proceso, normal" de negociación.

"Sí, yo autoricé que 'Timochenko' fuera a Cuba", afirmó Santos, quien criticó a quienes "se están rasgando las vestiduras" por esos viajes.

El mandatario también destacó que el haber autorizado los viajes de "Timochenko" no significa que haya "bajado la guardia un solo milímetro" ante ese grupo guerrillero.

Al respecto, señaló que "a las FARC, en los últimos cuatro años, se les ha dado más duro que en cualquier otro momento de su historia".

Durante su intervención, Santos explicó que, del mismo modo que lo negociadores del Gobierno en La Habana acuden a consultar con él sobre las decisiones que toman, los delegados de las FARC también deben consultar las suyas para que el proceso iniciado en noviembre de 2012 avance más rápidamente.

En este sentido destacó que actualmente el Gobierno y las FARC se encuentran en "una negociación" por lo que este tipo de consultas son necesarias tanto por una parte como por la otra.

"Para que no se demoren cuatro meses en consultar cada decisión, pues sí, yo he autorizado dos veces al señor este, 'Timochenko', a que vaya, a que resuelva los problemas que a mí me interesa que resuelvan rápido", apostilló.

El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, dijo el jueves durante una entrevista radiofónica que la inteligencia militar tenía información de que "Timochenko" había viajado en dos ocasiones a La Habana.

Pinzón evitó ahondar en el tema argumentando que tanto el presidente Santos como la canciller, María Ángela Holguín, son los responsables de las relaciones internacionales del país.

El ministerio del Interior a través de un comunicado de cinco puntos emitido este viernes aclaró que el número uno de las FARC "no ha participado" en la mesa de diálogos, pese a que viajó de forma autorizada a La Habana en dos ocasiones recientemente.

En el comunicado se explica que las negociaciones con las FARC "están enmarcadas dentro de la Constitución y la ley" y "se desarrollan con la discreción establecida dentro de las reglas de juego acordadas desde el primer momento".