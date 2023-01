“Yo no le jalo al fracking”: Humberto de la Calle ante estudiantes en Bucaramanga

En la capital de Santander, el candidato liberal también se refirió a la migración masiva de venezolanos a Colombia.

"Yo no le jalo al fracKing a ciegas, si me voy a tirar una piscina yo pregunto si hay agua porque si no hay pues me desnuco. Entonces yo creo que esa presión, hay otros candidatos que dicen ‘dele a la locomotora minera’ en el Magdalena Medio hay enormes posibilidades; puede ser, pero de embarcarnos en eso sin el conocimiento íntimo y profundo y de la posibilidad, yo creo que eso no lo debemos hacer”, señaló.