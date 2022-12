“Yo no necesito plata, para eso tengo mi pensión”: Inés Carrillo

Inés Carrillo, la mujer que denunció haber sido víctima de un ataque con ácido, llegó hacia las 9 de la mañana al búnker de la Fiscalía para rendir interrogatorio. Esto, como parte del proceso que se adelanta para tratar de establecer lo que ocurrió en su caso.

Al principio, Carrillo se negó a entregar declaraciones, pero en su camino a la diligencia esto dijo: "ustedes (la prensa) son los que han hecho hundir este proceso".

La mujer aseguró que no buscaba compensación alguna. "Cuál recompensa si yo no necesito plata de ninguno. Yo para eso tengo mi pensión", recalcó.

Carrillo también aseguró que recibe una mesada con lo que subsiste. "Yo soy pensionada y me gano un millón 200 mil pesos", declaró. ( Infórmese más: Habla mujer acusada de denunciar falso ataque con ácido )

La Policía aseguró en su momento que Inés Carrillo no fue víctima de un ataque con ácido como lo había denunciado, sino que sufrió un accidente mientras hacía el aseo. ( Vea también: Inés Carrillo deberá responder ante Fiscalía por falso ataque con ácido )

Según las autoridades, ella y su familia planeaban cobrar la recompensa de 75 millones de pesos y beneficiarse como víctima de un ataque con ácido. ( Audios probarían cómo intentó burlar a autoridades )