"Yo no sería capaz de portar un arma, pero tengo amigos que sí": María Fernanda Cabal

La congresita por el Centro Democrático promueve un proyecto de ley con el que busca flexibilizar el porte de armas legales para, según ella, recuperar un derecho que el expresidente Juan Manuel Santos les quitó a los colombianos en 2016.

Afirmó que “funcionaba perfecto y llegó a haber más o menos 400.000 ciudadanos con ese permiso”.

Pero el gobierno de Juan Manuel Santos “de una vez creó el permiso especial y eso no significa nada distinto que prohibición. De 400.000 permisos pasaron a 6.000 y se desprotegió completamente a la ciudadanía”, agregó.

“Nos desarmó a la ciudadanía, por qué mi vida vale menos que la del delincuente. Tengo derecho a defender mi vida”, sostuvo.

No obstante, el concejal de Bogotá Julián Espinosa consideró erróneo el concepto de la senadora Cabal y argumentó que su propuesta acarrea “muchísimos problemas a la hora de generar escenarios de seguridad”.

En Estados Unidos “eso ha generado el mayor número de masacres escolares y de tiroteos en diferentes estados del país”, afirmó, y recalcó que “la legítima defensa no se genera de esa manera, se genera fortaleciendo la Policía Nacional”.

Publicidad

“La senadora Cabal lo que quiere hacer con esto es quitar el cerco que hay entre la sociedad civil y los delincuentes, y ese cerco es la Policía”, dijo.

Sin embargo, la congresista desestimó este argumento al poner como ejemplo a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que, según ella, “cada vez que quiere proteger vándalos les da permiso, los protege y a la Policía le crea una cantidad de protocolos donde terminan saliendo con un bolillo”.

Asimismo, subrayó que las restricciones para que un civil pueda acceder a un arma de fuego son más profundas en su proyecto de ley.

Para que a usted le den un arma tiene que pasar el examen psicológico, tiene que estar limpio de antecedentes, tiene que pasar pruebas y demostrar que la necesidad es inminente. Por qué creen los gobiernos que el ciudadano es un incapaz como si fuera un menor de edad o un ignorante de no saber que si la necesita tiene el derecho.

Cabal insistió en que “debe haber flexibilidad en el porte (de armas) porque lo que hizo Santos fue desarmar a la ciudadanía, dejarnos a merced del crimen” y “la gente tiene derecho a defenderse”.

Además, sostuvo que, según el “índice global de paz, que tanto les gusta la palabrita, los países más seguros son los que tienen mayor índice de posesión de armas, o sea que eso no es de países incivilizados. Suiza, el país más seguro, tiene permiso de armas”.

“Colombia no es Suiza”, le respondió el concejal Espinosa.

Publicidad

Además, consideró una falacia “que la senadora Cabal cree que porque la persona tenga un arma, entonces a los delincuentes les va a dar miedo. Esos delincuentes se atrevieron a matar al patrullero Edwin Caro”.

No obstante, para Cabal no es posible que como ciudadana no pueda defenderse, “por qué me lo impiden, por qué me lo niegan con falacias”.

“Cada individuo que esté en sus capacidades y quiera, porque no todos queremos -yo no sería capaz de portar un arma, pero tengo amigos que sí-, cada uno debe tener la libertad de pasar por unos requisitos y de acceder a un arma para defenderse. No políticos que creen que porque yo tengo un arma voy a salir a matar”, concluyó.

Espinosa, por su parte, instó a la senadora a trabajar por una reforma integral a la justicia y “no darle una pistola a la ciudadanía para que se enfrente a delincuentes para que se enfrenten a fuego. Esto no es el salvaje oeste”.